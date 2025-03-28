В ночь с 27 на 28 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 марта

«Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» — 92:101.

«Кливленд Кавальерс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 124:116.

«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» — 109:162.

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 122:112.

«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:117.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» — 125:104.

«Юта Джаз» – «Хьюстон Рокетс» — 110:121.

«Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:107.

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