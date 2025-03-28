Результаты игрового дня НБА 28 марта
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В ночь с 27 на 28 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 марта
- «Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» — 92:101.
- «Кливленд Кавальерс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 124:116.
- «Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» — 109:162.
- «Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 122:112.
- «Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:117.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» — 125:104.
- «Юта Джаз» – «Хьюстон Рокетс» — 110:121.
- «Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:107.
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Банкеро - 35, Вагнер - 20, Блэк - 14, Картер - 12, Джозеф - 6, Битадзе - 3, Да Силва - 2, Айзек, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Куин, Ховард, Харрис
Даллас Маверикс: Харди - 22, Дэвис - 15, Уильямс - 14, Кристи - 12, Томпсон - 12, Динвидди - 7, Маршалл - 6, Мартин - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 4, Лайвли, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс: Аллен - 29, Митчелл - 25, Страс - 18, Хантер - 14, Меррилл - 13, Гарлэнд - 10, Окоро - 9, Грин - 3, Уэйд - 3, Портер, Томпсон
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 22, Васселл - 22, Джонсон - 17, Шампани - 16, Сохан - 13, Барнс - 10, Бийомбо - 8, Пол - 5, Уэсли - 3, Маклафлин, Брэнэм, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 162
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Сарр - 22, Пул - 18, Шампани - 15, Каррингтон - 13, Джонс - 12, Холмс - 9, Миддлтон - 8, Вукчевич - 4, Мартин - 4, Джонсон - 2, Гилл - 2, Джордж
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Тёрнер - 17, Уокер - 16, Топпин - 15, Сиакам - 13, Брайант - 12, Несмит - 11, Матурин - 10, Макконнелл - 10, Брэдли - 8, Нембард - 7, Шиппард - 6, Джексон - 5, Фёрфи - 3, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 36, Уиггинс - 16, Митчелл - 16, Адебайо - 12, Бёркс - 11, Хайсмит - 11, Андерсон - 10, Уэр - 7, Ларссон - 3, Розир, Йович, Жакез-мл., Лав, Робинсон
Атланта Хоукс: Янг - 29, Леверт - 17, Оконгву - 15, Мэнн - 14, Крейчи - 14, Дэниэлс - 9, Рисашер - 5, Ньянг - 5, Барлоу - 4, Джонсон, Гуйе, Мэтьюз
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 20, Хартенштайн - 18, Уоллес - 10, Дорт - 9, Уильямс - 8, Джо - 7, Карузо - 6, Холмгрен - 4, Уильямс - 3, Карлсон - 3, Джонс, Флаглер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Пиппен Мл. - 17, Уэллс - 13, Альдама - 10, Кеннард - 9, Иди - 8, Хафф - 8, Уильямс Мл. - 7, Бейн - 3, Стивенс - 2, Спенсер, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Секстон - 21, Джордж - 17, Сенсабо - 17, Кольер - 16, Филиповски - 16, Джузэнг - 11, Мартин - 6, Уильямс - 4, Кесслер - 2, Спрингер, Харклесс, Михайлюк
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Грин - 21, Томпсон - 15, Исон - 15, Смит II - 11, Ландейл - 10, Брукс - 10, Ванвлит - 4, Холидей - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Грин
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
128 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Лавин - 29, Сабонис - 22, Дерозан - 21, Мюррэй - 17, Монк - 16, Эллис - 10, Валанчюнас - 6, Лайлз - 3, Джонс - 2, Фульц - 2, Макдермотт, Картер, Кроуфорд, Тэйлор, Краудер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 24, Шарп - 22, Саймонс - 20, Рит - 17, Хендерсон - 6, Тибулл - 6, Камара - 6, Бэнтон - 4, Минайя - 2, Эйтон, Грант, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Уокер
Видео: Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА
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