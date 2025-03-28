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«Что произошло, сказать сложно». Отец Дёмина высказался после поражения Егора в NCAA

«Что произошло, сказать сложно». Отец Дёмина высказался после поражения Егора в NCAA
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Владимир Дёмин, отец баскетболиста Егора Дёмина, дал комментарий после поражения команды сына в «Мартовском безумии» NCAA. За выход в следующую стадию университет Бригама Янга (BYU) Егора встречался с командой «Алабамы» и уступил со счётом 88:113.

– Можно ли считать успехом выход в топ-16 «Мартовского безумия», учитывая то, что команде не удавалось пробиться в эту стадию с 2011 года?
– Попадание в свит-16 – успех для организации, но команда этого сезона заслуживала, на мой взгляд, большего. Что произошло в игре с Алабамой, однозначно сказать сложно, – сказал Дёмин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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