«Что произошло, сказать сложно». Отец Дёмина высказался после поражения Егора в NCAA

Владимир Дёмин, отец баскетболиста Егора Дёмина, дал комментарий после поражения команды сына в «Мартовском безумии» NCAA. За выход в следующую стадию университет Бригама Янга (BYU) Егора встречался с командой «Алабамы» и уступил со счётом 88:113.

– Можно ли считать успехом выход в топ-16 «Мартовского безумия», учитывая то, что команде не удавалось пробиться в эту стадию с 2011 года?

– Попадание в свит-16 – успех для организации, но команда этого сезона заслуживала, на мой взгляд, большего. Что произошло в игре с Алабамой, однозначно сказать сложно, – сказал Дёмин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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