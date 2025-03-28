Евролига: расписание матчей на 28 марта

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Сегодня, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 28 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Маккаби» Тель-Авив;

20:45 мск – «Фенербахче» – «Баскония»;

22:00 мск – «Альба» – «Виртус»;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Реал» Мадрид;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Париж».

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

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