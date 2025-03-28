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Альба Берлин — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Евролига: расписание матчей на 28 марта

Евролига: расписание матчей на 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 28 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Маккаби» Тель-Авив;
20:45 мск – «Фенербахче» – «Баскония»;
22:00 мск – «Альба» – «Виртус»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Реал» Мадрид;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Париж».

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

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