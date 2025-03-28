Еврокубок: расписание матчей 1/2 финала 28 марта

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Сегодня, 28 марта, состоятся два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок, 1/2 финала, расписание на 28 марта:

20:30 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Валенсия»;

23:00 мск – «Гран Канария» – «Бахчешехир».

Согласно регламенту соревнований полуфинальные игры проходят до двух побед. В первом полуфинальном матче победу одержала «Валенсия» (91:82), а в другом противостоянии сильнее был «Бахчешехир».

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу. MVP Еврокубка, а также самым ценным игроком финальной серии был признан разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс.

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