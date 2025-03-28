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Вяльцев: у Дёмина вышел нормальный сезон, ему нужно в НБА

Вяльцев: у Дёмина вышел нормальный сезон, ему нужно в НБА
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Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев поделился мнением о сезоне Егора Дёмина в NCAA. Напомним, команда Дёмина, университет Бригама Янга, закончила борьбу в «Мартовском безумии» NCAA, уступив «Алабаме» (88:113).

«В целом у Егора сезон нормальный. Если бы не травма, которую он получил, то я думаю, что было бы ещё лучше. И в «Мартовском безумии» сыграл нормально, но не идеально. Всегда можно лучше и нужно лучше. Вряд ли кто-то из профессиональных спортсменов скажет, что он провёл матч идеально. Всегда есть нюансы, всегда есть ошибки, всегда есть помарки, над чем нужно работать. А так в общем хорошее впечатление от Егора и вообще от команды.

Нужно ли оставаться ещё на сезон в NCAA, чтобы обрасти мясом? На его месте я пошёл бы сразу в НБА. Там всё сделают для него. И чем раньше он попадет туда, тем будет лучше», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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