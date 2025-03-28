Дёмин ответил на вопрос о возможности играть в студенческом баскетболе ещё год вместо НБА

Российский игрок Егор Дёмин, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга (BYU), ответил на вопрос о потенциальном решении остаться в студенческом баскетболе ещё на один год. Ранее различные эксперты и специализированные ресурсы предрекали Егору высокое место на выборе драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Как я уже говорил, пока я не пытаюсь думать об этом. У меня буквально нет сил даже думать об этом. Пытаюсь просто наслаждаться моментом», — приводит слова Дёмина Deseret News.

Напомним, команда Дёмина закончила борьбу в «Мартовском безумии» NCAA. Университет Бригама Янга встречался с командой «Алабамы» и уступил со счётом 88:113.

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