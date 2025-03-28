Агент Рыжов: Дёмину нет смысла оставаться в NCAA, его недостатки исправят в НБА

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением о сезоне Егора Дёмина в NCAA.

«На мой взгляд, сложно оценивать игру Егора именно в «Мартовском безумии» отдельно от целого сезона. Лучше всего это оценит его итоговая позиция в драфте. Как мы видели по сезону, он шёл между первой и второй десятками. Вот где будет выбран в итоге — там и оценим. Уж очень много преддрафтовых оценивателей в США, и часто оценки разных экспертов настолько разнятся, что это отбивает у меня всякое желание играть в угадайку.

Мне кажется, что сезон Егора очень показателен — именно так работает система NCAA. Он сразу заходил в среднюю относительно его уровня природного таланта программу потенциально будущим лотерейным пиком под гарантированное игровое время и наверняка полностью адаптировался к американской жизни и стилю заокеанского баскетбола. Не увидел, в каких именно баскетбольных элементах он сильно прибавил по сезону, потому как в большинстве колледжей индивидуальной работы не существует на самом деле вопреки мифам. А Егор уже приезжал в США, умея многое. Его недостатки, вполне типичные для возраста, спокойно в течение пары сезонов исправят в НБА. В общем, он получил то, зачем шёл. Плюс хорошие деньги — ведь сейчас наступила эпоха NIL.

Со стороны не видно никакого смысла оставаться ещё на год в NCAA, но об этом лучше спросить его окружение, представители которого будут общаться в приватных преддрафтовых беседах с командами НБА и будут знать точно потенциальный номер драфта, под которым Егора собираются выбирать. И на основании этого и других факторов уже принимать решение», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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