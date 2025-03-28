Агент Шарифьянов: Дёмин будет выбран в топ-14 драфта НБА

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов поделился мнением о сезоне Егора Дёмина в NCAA и перспективах россиянина на драфте НБА.

«Мартовское безумие» принято оценивать с точки зрения командного результата. В ситуации, когда каждая победа продлевает сезон, это правильно. И с этой точки зрения и Егор, и команда выглядели хорошо. Думаю, итоговое попадание в Sweet 16 стало определённым сюрпризом с оглядкой на регулярку Big12, в которой поначалу BYU было непросто.

Если говорить о регулярном чемпионате, когда оцениваем индивидуальное выступление Егора, нужно помнить, что ему только что исполнилось 19. Он приехал в самую атлетичную лигу мира после НБА в теле подростка, да ещё и оказался в одной из сильнейших конференций. Не самое очевидное решение для высокого плеймейкера. Сезон вышел неровным — это нормально. Возможностей проявить свой талант было достаточно. Это главное. А сыграть ровнее и увереннее в этом возрасте, боюсь, может только Купер Флэгг.

Нет никакого смысла оставаться в NCAA. НБА — это лига статусов и мнений. В ней редко важно, что игрок может на самом деле. Гораздо важнее, как его оценивают, что о нём пишут, где его видят скауты и менеджеры клубов. Егор сделал главное: пришёл в студенты предполагаемым лотерейным пиком и смог в очень непростых условиях сохранить эту позицию. Несмотря на все перепады в игре и трудности с адаптацией к американскому атлетизму. Я не сомневаюсь, что он будет выбран в топ-14. Да, на второй год он выглядел бы в NCAA увереннее, добавил бы по телу и цифрам. Но главный вопрос: что дальше? Сейчас никто не спрогнозирует драфт 2026 года. А с перспективами нынешнего лета для него всё понятно. Такие возможности упускать нельзя», — сказал Шарифьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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