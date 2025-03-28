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«Вирусный стиль студии Гибли». Единая лига показала подборку изображений по мотивам игр

«Вирусный стиль студии Гибли». Единая лига показала подборку изображений по мотивам игр
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила подборку изображений, созданных по мотивам матчей турнира.

«Вирусный стиль студии Гибли добрался и до Лиги ВТБ! Делись, какие ещё сюжеты достойны экранизации», — говорится в сообщении Единой лиги.

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 34 победы при пяти поражениях. Второе место в турнирной таблице чемпионата занимает петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС. В активе клуба из Казани 33 победы и семь поражений.

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