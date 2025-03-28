«Без этого успеха не будет». Кириленко назвал самый важный навык для молодых игроков

Прославленный российский игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о самом важном навыке для молодого игрока, без которого невозможно добиться успеха.

«Какой навык является главным для молодого игрока? Многие думают, что самое важное — это хороший бросок, быстрый дриблинг или атлетизм. Да, без этого в баскетболе сложно, но я считаю, что самое главное — это правильное мышление и готовность выкладываться на максимум.

Это значит выходить на площадку даже тогда, когда не хочется, работать над собой каждый день, несмотря на трудности и неудачи. Это умение не сдаваться после поражений, а извлекать из них уроки. Это дисциплина, которая заставляет делать больше, чем требуется, и стремиться к лучшей версии себя. Техника, физика, тактика — всему можно научиться, но, если нет желания развиваться и работать, успеха не будет», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

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