Видео: Егор Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения в NCAA

Российский игрок Егор Дёмин, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга (BYU), дал комментарий после поражения команды в «Мартовском безумии». Напомним, команда Дёмина закончила выступление в плей-офф NCAA после поражения в матче с командой «Алабамы» (88:113).

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

«Я буду помнить обо всём. Как мы уже говорили в начале сезона, это особая команда. Для меня это ещё более особенный год, потому что это мой первый год. И мне это действительно понравилось. Даже не могу объяснить, сколько радости я получил, находясь здесь и играя за эту команду бок о бок с этими парнями», — сказал Дёмин в интервью BYUtv Sports Nation.