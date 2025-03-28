Виталий Фридзон оценил игру Дёмина в сезоне NCAA

Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон поделился мнением о выступлении соотечественника Егора Дёмина в NCAA. Ранее команда Дёмина, университет Бригама Янга (BYU), закончила борьбу в плей-офф NCAA, потерпев поражение в матче с командой «Алабамы» (88:113).

«Особо не смотрел «Мартовское безумие», но слышал, что Егор Дёмин выглядел здорово. Очень прибавил. Если Егор будет продолжать в том же темпе, у него получится намного больше. Я особо не знаю Егора — знал его отца. Пересекались в «Химках». Хочу пожелать удачи и всего самого наилучшего. Он трудоголик — это самое главное. Рослый, с данными — хороший игрок. Обидно, что он вылетел, но надо продолжать доказывать», — сказал Фридзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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