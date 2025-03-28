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Фридзон: Дёмину нужно идти в НБА, если есть предложение, — не так часто туда зовут

Фридзон: Дёмину нужно идти в НБА, если есть предложение, — не так часто туда зовут
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Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон высказал мнение, что Егору Дёмину следует попытаться пробиться в НБА вместо ещё одного года выступления в NCAA.

«Только самому Дёмину решать, где продолжать карьеру. Для меня это тяжёлый вопрос — важно, как он сам себя чувствует. Если есть предложение из НБА, надо идти туда. Не так часто туда зовут. Агенты и Егор знают лучше меня, информация у них найдётся. Если такое предложение есть, конечно, идти надо. Но если Дёмин понимает, что играть не будет, ещё год нужно отыграть в NCAA. Надо всё взвесить, сесть, подумать и принять решение», — сказал Фридзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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