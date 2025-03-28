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Кьюбан высказался о потере контроля за баскетбольными операциями в «Далласе»

Кьюбан высказался о потере контроля за баскетбольными операциями в «Далласе»
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Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о своём решении продать контрольную долю во франшизе семьям Дюмон и Адельсон в ноябре 2023 года. В момент сделки Кьюбан предполагал, что останется отвечать за баскетбольные операции.

«Я был абсолютно уверен, что буду заниматься баскетбольными операциями. НБА не позволила мне включить это в контракт. Они убрали его. Мне казалось, что [Адельсоны] сдержат своё слово, потому что они ничего не знали об управлении командой. Очевидно, кто-то передумал», — написал Кьюбан на своей странице в социальных сетях.

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