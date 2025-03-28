Кириленко: Дёмину нужно пробовать силы в НБА, незачем ждать лишний год

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил выступление Егора Дёмина в нынешнем сезоне NCAA, а также поделился мнением о будущем российского баскетболиста.

«Очень удачный сезон для BYU и Егора в студенческом баскетболе. Для первого сезона, я думаю, он более чем справился. В «Мартовском безумии» прибавил и выглядел как лидер команды.

Если говорить о будущем Егора, то, на мой взгляд, нужно пробовать свои силы в НБА. В университете хорошо, и я уверен, что ему там нравится. Но если цель НБА, то зачем ждать лишний год? Но это не моё решение, а Егора и его близких. А я буду за него болеть в любом случае», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: