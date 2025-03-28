Тренер Дёмина в США высказался о возможном решении Егора остаться в NCAA ещё на один год

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о потенциальном решении игрока его команды Егора Дёмина остаться в студенческом баскетболе ещё на один год.

«Я сделаю всё, что в моих силах, учитывая мои связи в НБА, чтобы лучше понимать, как его сейчас оценивают. Конечно, мы были бы рады его возвращению. Он невероятный парень, которому действительно небезразлична судьба университета. Он любит BYU. Однажды он сказал мне: «Тренер, я мог бы играть здесь следующие 10 лет». Что я ему ответил? Я сказал: «Дай мне хотя бы четыре». Это говорит, насколько он действительно привязан к сообществу. Пойдёт ли он в НБА, вернётся ли к нам или что-то ещё, я всегда буду болеть за этого парня», — приводит слова Янга Deseret News.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: