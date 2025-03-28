Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Дёмина в США высказался о возможном решении Егора остаться в NCAA ещё на один год

Тренер Дёмина в США высказался о возможном решении Егора остаться в NCAA ещё на один год
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о потенциальном решении игрока его команды Егора Дёмина остаться в студенческом баскетболе ещё на один год.

«Я сделаю всё, что в моих силах, учитывая мои связи в НБА, чтобы лучше понимать, как его сейчас оценивают. Конечно, мы были бы рады его возвращению. Он невероятный парень, которому действительно небезразлична судьба университета. Он любит BYU. Однажды он сказал мне: «Тренер, я мог бы играть здесь следующие 10 лет». Что я ему ответил? Я сказал: «Дай мне хотя бы четыре». Это говорит, насколько он действительно привязан к сообществу. Пойдёт ли он в НБА, вернётся ли к нам или что-то ещё, я всегда буду болеть за этого парня», — приводит слова Янга Deseret News.

Материалы по теме
НБА или ещё год в NCAA. Дёмин принимает решение, которое может определить всю его жизнь
НБА или ещё год в NCAA. Дёмин принимает решение, которое может определить всю его жизнь

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android