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Tribune 47 представило данные об окладах французских игроков в Единой лиге

Tribune 47 представило данные об окладах французских игроков в Единой лиге
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Издание Tribune 47 представило данные о зарплатах французских игроков в различных чемпионатах Европы, в том числе в Единой лиге ВТБ. По сведениям источника, центровой УНИКСа Луи Лабери получает € 650 тыс. в год, а игроки ЦСКА Ливио Жан-Шарль и Амат М’Бай — € 700 тыс. в год и € 1,4 млн в год соответственно.

Фото: https://tribune47.com

Напомним, первую позицию в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 34 победы при пяти поражениях. Второе место у петербургского «Зенита», у которого та же разница побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС. В активе клуба из Казани 33 победы и семь поражений.

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