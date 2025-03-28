Моня: не понимаю тех, кто ставит Дёмину отрицательные оценки, — он один из лидеров

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Сергей Моня поделился мнением о выступлении соотечественника Егора Дёмина в NCAA.

«Я очень рад за Егора, он был одним из лидеров своей команды в NCAA. Дёмин показывает такой хороший уровень баскетбола, этим представляет Россию. Приятно было наблюдать. Он разноплановый, хороший баскетболист.

Есть бросок, проход, хорошо видит площадку. Дёмин прогрессирует, но уже есть хороший уровень интеллекта и техники. За него надо радоваться. Не понимаю тех, кто ставит Дёмину какие-то отрицательные оценки», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: