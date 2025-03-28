Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Моня: не понимаю тех, кто ставит Дёмину отрицательные оценки, — он один из лидеров

Моня: не понимаю тех, кто ставит Дёмину отрицательные оценки, — он один из лидеров
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Сергей Моня поделился мнением о выступлении соотечественника Егора Дёмина в NCAA.

«Я очень рад за Егора, он был одним из лидеров своей команды в NCAA. Дёмин показывает такой хороший уровень баскетбола, этим представляет Россию. Приятно было наблюдать. Он разноплановый, хороший баскетболист.

Есть бросок, проход, хорошо видит площадку. Дёмин прогрессирует, но уже есть хороший уровень интеллекта и техники. За него надо радоваться. Не понимаю тех, кто ставит Дёмину какие-то отрицательные оценки», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас читают:
НБА или ещё год в NCAA. Дёмин принимает решение, которое может определить всю его жизнь
НБА или ещё год в NCAA. Дёмин принимает решение, которое может определить всю его жизнь

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android