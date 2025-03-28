«Майкл это не забудет». Скип Бэйлесс объяснил, почему Джордан не будет общаться с Леброном

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал недавние слова лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о легенде НБА Майкле Джордане. Ранее Леброн заявил, что Джордан не хочет с ним общаться, пока Джеймс продолжает выступать в НБА.

«Эй, Леброн, я вижу, ты говоришь, что вы с Джорданом не общаетесь, но ты надеешься, что это изменится после твоего завершения карьеры. Этого не произойдёт. Он выше тебя и будет держаться в стороне. Ты решил взять 23-й номер, продолжаешь практиковать его предматчевый ритуал с тальком, чтобы фактически объявить: «Я следующий он». Нет. Он этого не забудет», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: