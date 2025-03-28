Лука Дончич высказался после обидного поражения «Лейкерс» в матче с «Чикаго»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз». «Озёрники» вели с преимуществом в одно очко за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но проиграли после точного броска с центра площадки в исполнении Джоша Гидди (117:119).
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
«Тяжело проигрывать вот так. В принципе, мы держали игру в своих руках. Всегда тяжело уступать таким образом. Думаю, мы здорово сражались. Но проигрывать вот так тяжело», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Лука Дончич и Джексон Хэйс обменялись джерси с Тьерри Анри:
Комментарии
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