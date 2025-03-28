Лука Дончич высказался после обидного поражения «Лейкерс» в матче с «Чикаго»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз». «Озёрники» вели с преимуществом в одно очко за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но проиграли после точного броска с центра площадки в исполнении Джоша Гидди (117:119).

«Тяжело проигрывать вот так. В принципе, мы держали игру в своих руках. Всегда тяжело уступать таким образом. Думаю, мы здорово сражались. Но проигрывать вот так тяжело», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Лука Дончич и Джексон Хэйс обменялись джерси с Тьерри Анри: