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В ЦСКА отреагировали на французский инсайд о зарплатах Жан-Шарля и Амата М’Бая

В ЦСКА отреагировали на французский инсайд о зарплатах Жан-Шарля и Амата М’Бая
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Вице-президент клуба ЦСКА Наталия Фураева отреагировала на публикацию издания Tribune 47 относительно зарплат французских игроков в различных чемпионатах Европы, в том числе в Единой лиге ВТБ. По сведениям источника, игроки красно-синих Ливио Жан-Шарль и Амат М’Бай получают € 700 тыс. в год и € 1,4 млн в год соответственно. Также отмечалось, что центровой УНИКСа Луи Лабери якобы получает € 650 тыс. в год.

«Озвученные цифры зарплат игроков ЦСКА очень далеки от действительности», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги.

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