Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в «Лейкерс»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу взаимодействия на площадке с лёгким форвардом Леброном Джеймсом и атакующим защитником Остином Ривзом.

«Нам ещё предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроём. Вы, ребята, задаёте мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем всё будет», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» встречались с «Чикаго Буллз» и уступили со счётом 117:119.

Лука Дончич и Джексон Хэйс обменялись джерси с Тьерри Анри: