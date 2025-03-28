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Црвена Звезда Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в «Лейкерс»

Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в «Лейкерс»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу взаимодействия на площадке с лёгким форвардом Леброном Джеймсом и атакующим защитником Остином Ривзом.

«Нам ещё предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроём. Вы, ребята, задаёте мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем всё будет», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» встречались с «Чикаго Буллз» и уступили со счётом 117:119.

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