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Сергей Елевич: Егор Дёмин — дарование. Главное, чтобы он берёг себя

Сергей Елевич: Егор Дёмин — дарование. Главное, чтобы он берёг себя
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался о российском 18-летнем разыгрывающем защитнике университета Бригама Янга, выступающем в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Я давно наблюдаю за Дёминым, ещё с Испании. Это дарование, которое требует определённого внимания. Отец вложил в него очень много — вопрос в том, чтобы Егор берёг себя. Это будет очень хороший игрок, который поможет нам в сборной и клубам. У Дёмина есть всё, что нужно хорошему баскетболисту. На таких игроков надо обращать внимание. И не просто так его приглашают в альма-матер НБА. Самое главное, чтобы Егор берёг себя и не выхолащивал всё, что у него есть», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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