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Елевич: Дёмина точно увидят в НБА, но не всё так просто

Елевич: Дёмина точно увидят в НБА, но не всё так просто
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич дал комментарий по поводу дальнейших перспектив 18-летнего разыгрывающего защитника университета Бригама Янга, Егора Дёмина в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Дёмина точно увидят в НБА — не просто ведь так пригласили. Хотел бы, чтобы у Егора получилась такая же судьба, как у Букера. Если Дёмин будет играть так же, будет забивать и отдавать, судьба будет на его стороне. Но не всё так просто», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команда университета Бригама Янга выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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