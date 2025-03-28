Елевич: Дёмина точно увидят в НБА, но не всё так просто

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич дал комментарий по поводу дальнейших перспектив 18-летнего разыгрывающего защитника университета Бригама Янга, Егора Дёмина в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Дёмина точно увидят в НБА — не просто ведь так пригласили. Хотел бы, чтобы у Егора получилась такая же судьба, как у Букера. Если Дёмин будет играть так же, будет забивать и отдавать, судьба будет на его стороне. Но не всё так просто», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команда университета Бригама Янга выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).