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Кендрик Перкинс прокомментировал перспективы «Лейкерс» до конца сезона

Кендрик Перкинс прокомментировал перспективы «Лейкерс» до конца сезона
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Известный инсайдер ESPN Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу дальнейших перспектив «Лейкерс», которые сегодня вновь потерпели поражение от «Чикаго Буллз» со счётом 117:119.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

«У них большие проблемы. «Лейкерс» обязаны были выигрывать, но они снова уступили. Джей Джей Редик верно сказал, что это настоящий провал, потому что он знает, что их ждёт в ближайшее время. У них всего две с половиной игры до плей-ин. Сейчас их ожидают игры с «Мемфисом», «Хьюстоном», «Оклахомой» и «Далласом», которые в последних матчах одержали пару значимых побед.

В составе «Лейкерс по-прежнему всё ещё не в форме Лука, несмотря на то что он показывает какие-то результаты и цифры. Но главное — это то, что не здоров Леброн. Он демонстрирует свою игру всего на 70-75%», — приводит слова Перкинса портал First Take у себя в социальных сетях.

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