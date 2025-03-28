Кендрик Перкинс прокомментировал перспективы «Лейкерс» до конца сезона

Известный инсайдер ESPN Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу дальнейших перспектив «Лейкерс», которые сегодня вновь потерпели поражение от «Чикаго Буллз» со счётом 117:119.

«У них большие проблемы. «Лейкерс» обязаны были выигрывать, но они снова уступили. Джей Джей Редик верно сказал, что это настоящий провал, потому что он знает, что их ждёт в ближайшее время. У них всего две с половиной игры до плей-ин. Сейчас их ожидают игры с «Мемфисом», «Хьюстоном», «Оклахомой» и «Далласом», которые в последних матчах одержали пару значимых побед.

В составе «Лейкерс по-прежнему всё ещё не в форме Лука, несмотря на то что он показывает какие-то результаты и цифры. Но главное — это то, что не здоров Леброн. Он демонстрирует свою игру всего на 70-75%», — приводит слова Перкинса портал First Take у себя в социальных сетях.