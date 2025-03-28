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Шей Гилджес-Александер продолжает возглавлять список кандидатов на звание MVP НБА

28 марта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Канадский защитник коллектива «Оклахома-Сити Тандер» сохранил лидирующую позицию, которую занял на прошлой неделе.

Рейтинг MVP на 28 марта 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

6. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

9. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

10. Алперен Шенгюн («Оклахома-Сити Тандер»).