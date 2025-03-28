Журналист Стивен Эй Смит принёс публичные извинения Леброну Джеймсу

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит публично извинился перед 40-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» за свои слова про отсутствие Джеймса на мемориале легендарного Коби Брайанта.

«Приношу свои извинения и уточняю. Я оговорился в эфире First Take сегодня, когда намекнул, что Леброн не присутствовал на мемориале Коби Брайанта. Я исправился на втором этапе, когда признал, что он действительно присутствовал. Моя ошибка. Не стоило даже затрагивать эту тему. Это не было моей главной мыслью. Я не отказываюсь ни от чего из того, что я сказал. Хорошего дня!» — написал Эй Смит в социальной сети Х (ранее Twitter).