Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс подал иск на установление отцовства ребёнка с другой бывшей девушкой

Энтони Эдвардс подал иск на установление отцовства ребёнка с другой бывшей девушкой
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний атакующий защитник команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс подал иск в отношении бывшей девушки Александрии Дероше, чтобы установить отцовство над их ребёнком.

По данным Daily Mail, Эдвардс подал иск 21 марта в Джорджии. Он признался, что является отцом ребёнка Дероше, которого зовут Элли Ди.

Эдвардс утверждает, что Дероше и ребёнок сейчас живут вместе в Нью-Йорке, но ребёнок был зачат и родился в Джорджии — в этих двух штатах разные законы о выплате алиментов и установлении отцовства — и «все взаимодействия» между Энтони и Александрией происходили в Джорджии. Эдвардс признался, что провёл генетическое тестирование и хочет, чтобы суд установил размер алиментов на ребёнка и издал приказ, подтверждающий его в качестве законного отца.

Параллельно с этим у Энтони идёт суд с другой своей бывшей возлюбленной и их общим ребёнком, где вопрос стоит о сумме алиментов из-за различных законов штатов.

Материалы по теме
Суперзвезда НБА нашёл лазейку, чтобы сбежать от алиментов? Суд не так прост, как кажется
Суперзвезда НБА нашёл лазейку, чтобы сбежать от алиментов? Суд не так прост, как кажется
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android