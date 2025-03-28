Энтони Эдвардс подал иск на установление отцовства ребёнка с другой бывшей девушкой

23-летний атакующий защитник команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс подал иск в отношении бывшей девушки Александрии Дероше, чтобы установить отцовство над их ребёнком.

По данным Daily Mail, Эдвардс подал иск 21 марта в Джорджии. Он признался, что является отцом ребёнка Дероше, которого зовут Элли Ди.

Эдвардс утверждает, что Дероше и ребёнок сейчас живут вместе в Нью-Йорке, но ребёнок был зачат и родился в Джорджии — в этих двух штатах разные законы о выплате алиментов и установлении отцовства — и «все взаимодействия» между Энтони и Александрией происходили в Джорджии. Эдвардс признался, что провёл генетическое тестирование и хочет, чтобы суд установил размер алиментов на ребёнка и издал приказ, подтверждающий его в качестве законного отца.

Параллельно с этим у Энтони идёт суд с другой своей бывшей возлюбленной и их общим ребёнком, где вопрос стоит о сумме алиментов из-за различных законов штатов.