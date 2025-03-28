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«Мемфис Гриззлиз» уволил главного тренера команды, проработавшего шесть лет в клубе

«Мемфис Гриззлиз» уволил главного тренера команды, проработавшего шесть лет в клубе
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» приняло решение об увольнении 40-летнего главного тренера коллектива Тейлора Дженкинса, о чём было объявлено в социальных сетях.

Дженкинс возглавил клуб из Мемфиса в 2019 году. Это была его первая команда в североамериканской лиге, в которой он стал работать на должности главного тренера. С 2013-го по 2018-й он был ассистентом в «Атланте Хоукс», а сезон-2018/2019 провёл в «Милуоки Бакс» в той же роли.

После 73 матчей в сезоне-2024/2025 «Гриззлиз» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 44 победы при 29 поражениях.

Ранее во время одного из матчей на этой неделе на скамейке «Мемфиса» разгорелся конфликт.

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