Мозгов: хотелось бы увидеть Дёмина и Голдина в НБА

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил сезон Егора Дёмина и Владислава Голдина в NCAA.

«Не будем брать одного Дёмина, потому что Владислав Голдин тоже проводит отличнейший сезон и, можно сказать, на своих плечах занёс команду в топ-16. Рад за русских молодых ребят, ещё не всё потеряно.

Талантливые, молодые, лидеры команд. Это очень хорошо. Хотелось бы в дальнейшем увидеть их развитие карьеры в НБА. И, уже заглядывая в будущее, хотелось бы, чтобы ребята могли проявить себя на международной арене, когда мы уже наконец-то сможем участвовать в различных турнирах», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.