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Видео: атмосфера в раздевалке «Чикаго» после победы над «Лейкерс»

Видео: атмосфера в раздевалке «Чикаго» после победы над «Лейкерс»
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик из раздевалки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» после их победы над коллективом «Лос-Анджелес Лейкерс» в ночь на 28 марта со счётом 119:117.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Сначала игроки радостно приветствуют защитника коллектива Джоша Гидди, чей бросок под сирену с центра площадки принёс победу команде из Чикаго, а затем главный тренер Билли Донован благодарит баскетболистов за «адскую работу».

Потом игрок Коби Уайт произносит речь в адрес Гидди и дарит тому мяч, с помощью которого Джош набрал победные три очка.

Ранее Лука Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном Джеймсом и Остином Ривзом в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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