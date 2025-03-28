Видео: атмосфера в раздевалке «Чикаго» после победы над «Лейкерс»

В социальных сетях набирает популярность видеоролик из раздевалки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» после их победы над коллективом «Лос-Анджелес Лейкерс» в ночь на 28 марта со счётом 119:117.

Сначала игроки радостно приветствуют защитника коллектива Джоша Гидди, чей бросок под сирену с центра площадки принёс победу команде из Чикаго, а затем главный тренер Билли Донован благодарит баскетболистов за «адскую работу».

Потом игрок Коби Уайт произносит речь в адрес Гидди и дарит тому мяч, с помощью которого Джош набрал победные три очка.

Ранее Лука Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном Джеймсом и Остином Ривзом в «Лос-Анджелес Лейкерс».