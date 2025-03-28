«Анадолу Эфес» минимально победил «Маккаби» в Евролиге
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Анадолу Эфес» принимал израильский «Маккаби». Игра закончилась со счётом 90:88 в пользу хозяев.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 88
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Маккаби Т-А: Оар, Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт
Самым результативным в составе «Анадолу Эфес» стал Элайджа Брайант, на счету которого 25 очков, один подбор и три передачи. У «Маккаби» лучшую результативность показал Роман Соркин, в активе которого 22 очка и пять подборов.
В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 4 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в следующем туре примет на своей площадке «Баварию». Матч пройдёт 3 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.
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