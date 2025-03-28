«Анадолу Эфес» минимально победил «Маккаби» в Евролиге

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Анадолу Эфес» принимал израильский «Маккаби». Игра закончилась со счётом 90:88 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Анадолу Эфес» стал Элайджа Брайант, на счету которого 25 очков, один подбор и три передачи. У «Маккаби» лучшую результативность показал Роман Соркин, в активе которого 22 очка и пять подборов.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 4 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в следующем туре примет на своей площадке «Баварию». Матч пройдёт 3 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.