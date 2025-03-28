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Бывший игрок Единой лиги возглавил «Мемфис Гриззлиз» в НБА

Бывший игрок Единой лиги возглавил «Мемфис Гриззлиз» в НБА
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42-летний финский баскетбольный специалист Туомас Иисало стал временно исполняющим обязанности главного тренера в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз».

28 марта стало известно, что коллектив уволил предыдущего руководителя Тейлора Дженкинса.

В сезоне-2010/2011 в Единой лиге ВТБ Иисало выступал за финскую команду «Хонка», которая завершила тот розыгрыш со счётом 0-10, а Туомас действовал на позиции разыгрывающего защитника.

В сезоне-2021/2022 Туомас был признан тренером года в Германии, будучи руководителем коллектива «Бонн». На следующий год вместе с клубом взял Лигу чемпионов, став лучшим тренером как самой Лиги чемпионов, так и Германии.

В нынешнем розыгрыше НБА исполнял обязанности ассистента главного тренера в «Мемфисе».

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