Бывший игрок Единой лиги возглавил «Мемфис Гриззлиз» в НБА

42-летний финский баскетбольный специалист Туомас Иисало стал временно исполняющим обязанности главного тренера в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз».

28 марта стало известно, что коллектив уволил предыдущего руководителя Тейлора Дженкинса.

В сезоне-2010/2011 в Единой лиге ВТБ Иисало выступал за финскую команду «Хонка», которая завершила тот розыгрыш со счётом 0-10, а Туомас действовал на позиции разыгрывающего защитника.

В сезоне-2021/2022 Туомас был признан тренером года в Германии, будучи руководителем коллектива «Бонн». На следующий год вместе с клубом взял Лигу чемпионов, став лучшим тренером как самой Лиги чемпионов, так и Германии.

В нынешнем розыгрыше НБА исполнял обязанности ассистента главного тренера в «Мемфисе».