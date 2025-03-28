Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Баскония, результат матча 28 марта 2025, счет 82:76, Евролига 2024-2025

«Фенербахче» победил «Басконию» в домашнем матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Фенербахче» принимал испанскую «Басконию». Игра закончилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 77
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич

Самым результативным в составе «Фенербахче» стал Найджел Хэйс-Дэвис, на счету которого 17 очков, семь подборов и три передачи. У «Басконии» лучшую результативность показал Николаос Рогкавопулос, в активе которого 14 очков и четыре подбора.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет на своей площадке АСВЕЛ. Матч пройдёт 4 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.

Материалы по теме
Лидер или эгоист — кто нужен российскому баскетболу? Мнение Андрея Кириленко
Эксклюзив
Лидер или эгоист — кто нужен российскому баскетболу? Мнение Андрея Кириленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android