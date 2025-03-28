«Фенербахче» победил «Басконию» в домашнем матче Евролиги
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Фенербахче» принимал испанскую «Басконию». Игра закончилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 77
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Самым результативным в составе «Фенербахче» стал Найджел Хэйс-Дэвис, на счету которого 17 очков, семь подборов и три передачи. У «Басконии» лучшую результативность показал Николаос Рогкавопулос, в активе которого 14 очков и четыре подбора.
В следующем туре соревнований «Фенербахче» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет на своей площадке АСВЕЛ. Матч пройдёт 4 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.
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