«Фенербахче» победил «Басконию» в домашнем матче Евролиги

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Фенербахче» принимал испанскую «Басконию». Игра закончилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Фенербахче» стал Найджел Хэйс-Дэвис, на счету которого 17 очков, семь подборов и три передачи. У «Басконии» лучшую результативность показал Николаос Рогкавопулос, в активе которого 14 очков и четыре подбора.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет на своей площадке АСВЕЛ. Матч пройдёт 4 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.