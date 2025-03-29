«Реал» на выезде переиграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого сербская «Црвена Звезда» принимала мадридский «Реал». Игра закончилась со счётом 78:72 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Реала» стал Уолтер Тавареш, на счету которого 14 очков, 10 подборов и две передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал Коди Миллер-Макинтайр, в активе которого 21 очко и два подбора.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет на своей площадке АСВЕЛ. Матч пройдёт 4 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.