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Реал — Црвена Звезда, результат матча 28 марта 2025, счет 78:72, Евролига 2024-2025

«Реал» на выезде переиграл «Црвену Звезду» в Евролиге
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого сербская «Црвена Звезда» принимала мадридский «Реал». Игра закончилась со счётом 78:72 в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
72 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Самым результативным в составе «Реала» стал Уолтер Тавареш, на счету которого 14 очков, 10 подборов и две передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал Коди Миллер-Макинтайр, в активе которого 21 очко и два подбора.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет на своей площадке АСВЕЛ. Матч пройдёт 4 апреля. Начало запланировано на 21:30 мск.

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