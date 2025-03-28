«Хапоэль» из Тель-Авива перевёл полуфинальную серию Еврокубка с «Валенсией» в третий матч

28 марта в Израиле в рамках Еврокубка сезона-2024/2025 прошёл очередной полуфинальный матч между тель-авивским «Хапоэлем» и испанской «Валенсией». Хозяева площадки одержали победу со счётом 96:91 (21:21, 31:28, 22:20, 20:20), сравняв счёт в серии 1-1. Впереди у команд решающая встреча.

Лучшим игроком среди израильской команды стал Джонатан Мотли, на счету которого 26 очков, восемь подборов и три передачи при трёх потерях. У Антонио Блэйкни — 22 очка, два подбора и две передачи при одной потере. У Яма Мадара — 21 очко, два подбора, девять передач и четыре перехвата при трёх потерях.

В составе «Валенсии» отличился Мэтт Костелло, набравший 21 очко, сделавший четыре подбора, отдавший две передачи и совершивший один перехват.