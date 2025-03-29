«Панатинаикос» уступил «Парижу» в Евролиге
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В ночь на 29 марта в Греции на стадионе «Олимпик Индур Холл» завершился очередной матч в рамках элитного турнира Евролига в сезоне-2024/2025, в котором местный «Панатинаикос» принимал французский «Париж». Действующие вице-чемпионы уступили парижской команде со счётом 98:101 (23:33, 25:23, 21:30, 29:15).
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
98 : 101
Париж
Париж, Франция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара
Лучшим в составе греческой команды стал американский защитник Кендрик Нанн, на счету которого 22 очка, восемь подборов и девять передач при двух потерях.
У «Парижа» отличился разыгрывающий защитник Тимоти Шортс, оформивший по ходу встречи дабл-дабл — 20 очков, 14 передач, девять подборов и два перехвата при четырёх потерях.
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