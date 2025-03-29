Евролига: результаты игрового дня 28 марта

В пятницу, 28 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 28 марта:

«Анадолу Эфес» — «Маккаби» — 90:88;

«Фенербахче» — «Баскония» — 82:77;

«Альба» — «Виртус» — 64:108;

«Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид — 72:78;

«Панатинаикос» — «Париж» — 98:101.

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (22 победы, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 12 поражений).