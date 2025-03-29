Евролига: результаты игрового дня 28 марта
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В пятницу, 28 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 28 марта:
«Анадолу Эфес» — «Маккаби» — 90:88;
«Фенербахче» — «Баскония» — 82:77;
«Альба» — «Виртус» — 64:108;
«Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид — 72:78;
«Панатинаикос» — «Париж» — 98:101.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 88
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Маккаби Т-А: Оар, Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 77
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
64 : 108
Виртус
Болонья, Италия
Альба: Прочида, Спаньоло, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Baker, Рапикве, Маккормак, Бин
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Жижич, Акеле
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
72 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
98 : 101
Париж
Париж, Франция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара
Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (22 победы, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 12 поражений).
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