«Гран Канария» на последней секунде выиграла матч у «Бахчешехира» в 1/2 финала Еврокубка

В ночь на 29 марта на территории испанской Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в рамках Еврокубка сезона-2024/2025 прошёл очередной полуфинальный матч между «Гран Канарией» и турецким «Бахчешехиром». Хозяева площадки одержали победу со счётом 69:68 (23:21, 17:15, 11:14, 17:18), сравняв счёт в серии 1-1. Впереди у команд решающая встреча.

Игроки «Гран Канарии» проигрывали 66:68 чуть меньше, чем за две секунды до конца матча. Но американец Калеб Хоумсли реализовал лэй-ап с фолом, удачно исполнив затем штрафной бросок, чем и принёс победу.

Лучшим в составе испанской команды стал Николас Бруссино — 18 очков, четыре подбора и одна передача при одной потере.

У «Бахчешехира» отличился Фуркан Коркмаз — 12 очков, четыре подбора и одна передача при одной потере.