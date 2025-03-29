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Гран Канария — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Гран Канария — Бахчешехир, результат матча 28 марта 2025, счет 69:68, Еврокубок

«Гран Канария» на последней секунде выиграла матч у «Бахчешехира» в 1/2 финала Еврокубка
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В ночь на 29 марта на территории испанской Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в рамках Еврокубка сезона-2024/2025 прошёл очередной полуфинальный матч между «Гран Канарией» и турецким «Бахчешехиром». Хозяева площадки одержали победу со счётом 69:68 (23:21, 17:15, 11:14, 17:18), сравняв счёт в серии 1-1. Впереди у команд решающая встреча.

Игроки «Гран Канарии» проигрывали 66:68 чуть меньше, чем за две секунды до конца матча. Но американец Калеб Хоумсли реализовал лэй-ап с фолом, удачно исполнив затем штрафной бросок, чем и принёс победу.

Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
69 : 68
Бахчешехир
Стамбул, Турция

Лучшим в составе испанской команды стал Николас Бруссино — 18 очков, четыре подбора и одна передача при одной потере.

У «Бахчешехира» отличился Фуркан Коркмаз — 12 очков, четыре подбора и одна передача при одной потере.

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