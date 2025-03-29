Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 28 марта

28 марта завершились два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, 1/2 финала, результаты на 28 марта:

«Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — «Валенсия» (Испания) — 96:91 (счёт 1-1);

«Гран Канария» (Испания) — «Бахчешехир» (Турция) — 69:68 (счёт 1-1).

На данный момент ещё ни одна команда не вышла в финал. Третьи и решающие встречи 1/2 финала пройдут 2 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Согласно правилам турнира, для выхода в финал необходимо одержать две победы в полуфинальных матчах. В первой встрече «Валенсия» одержала победу над соперником с итоговым счётом 91:82, в то время как «Бахчешехир» продемонстрировал своё превосходство в другом матче.

Текущим обладателем титула Еврокубка является «Париж». В финальной серии турнира команда из столицы Франции сражалась с соотечественниками из «Бурка» и в итоге одержала победу по сумме двух встреч. Разыгрывающего «Парижа» Ти Джей Шортса удостоили звания MVP Еврокубка, а также он был признан самым ценным игроком финальной серии.

Достижения сборных России по баскетболу: