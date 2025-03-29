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Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 28 марта: как сыграли фавориты, кто отправился в третий матч, кто вышел в финал

Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 28 марта
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28 марта завершились два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, 1/2 финала, результаты на 28 марта:

  • «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — «Валенсия» (Испания) — 96:91 (счёт 1-1);
  • «Гран Канария» (Испания) — «Бахчешехир» (Турция) — 69:68 (счёт 1-1).
Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
96 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
69 : 68
Бахчешехир
Стамбул, Турция

На данный момент ещё ни одна команда не вышла в финал. Третьи и решающие встречи 1/2 финала пройдут 2 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Согласно правилам турнира, для выхода в финал необходимо одержать две победы в полуфинальных матчах. В первой встрече «Валенсия» одержала победу над соперником с итоговым счётом 91:82, в то время как «Бахчешехир» продемонстрировал своё превосходство в другом матче.

Текущим обладателем титула Еврокубка является «Париж». В финальной серии турнира команда из столицы Франции сражалась с соотечественниками из «Бурка» и в итоге одержала победу по сумме двух встреч. Разыгрывающего «Парижа» Ти Джей Шортса удостоили звания MVP Еврокубка, а также он был признан самым ценным игроком финальной серии.

Еврокубок-2025. Календарь
Еврокубок-2025. Турнирная сетка
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