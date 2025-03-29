Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Юту» в НБА
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В ночь с 28 на 29 марта мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Юту Джаз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 129:93.
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Уэстбрук - 17, Браун - 16, Джордан - 11, Ннаджи - 10, Уотсон - 8, Холл - 7, Гордон - 6, Александер - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Юта Джаз: Секстон - 20, Джордж - 18, Филиповски - 18, Сенсабо - 12, Джузэнг - 10, Чьебв - 7, Кольер - 3, Михайлюк - 3, Уильямс - 2, Спрингер, Харклесс, Мартин
Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 14 подборов и шести передач.
У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Коллин Секстон, на счету которого 20 очков, один подбор и две передачи.
В следующем матче «Денвер» примет «Миннесоту», а «Юта» отправится в гости к «Шарлотт».
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