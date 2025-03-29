Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Юту» в НБА

В ночь с 28 на 29 марта мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Юту Джаз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 129:93.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 14 подборов и шести передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Коллин Секстон, на счету которого 20 очков, один подбор и две передачи.

В следующем матче «Денвер» примет «Миннесоту», а «Юта» отправится в гости к «Шарлотт».