В ночь с 28 на 29 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 марта

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 133:122.

«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:132.

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 108:97.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» — 124:109.

«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» — 107:116.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:111.

«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» — 129:93.

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