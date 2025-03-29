Результаты игрового дня НБА 29 марта
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В ночь с 28 на 29 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 29 марта
- «Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 133:122.
- «Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:132.
- «Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 108:97.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» — 124:109.
- «Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» — 107:116.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:111.
- «Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» — 129:93.
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
133 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 32, Бисли - 19, Томпсон - 18, Шрёдер - 17, Дюрен - 16, Стюарт - 14, Холланд - 10, Сассер - 4, Фонтеккио - 3, Рид, Дженкинс, Клинтман, Уотерс III
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 38, Гарлэнд - 21, Хантер - 11, Уэйд - 10, Мобли - 9, Портер - 9, Аллен - 8, Окоро - 7, Меррилл - 6, Томпсон - 2, Грин - 1
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 132
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Джонсон - 13, Джонсон - 11, Тимме - 11, Этьенн - 8, Уилсон - 8, Бикман - 6, Уильямс - 6, Уотфорд - 6, Мартин - 6, Клэкстон - 6, Миллер-Уайтхэд - 5, Расселл - 5, Льюис - 5, Эвбуомван - 4
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Зубац - 21, Харден - 17, Миллз - 14, Пауэлл - 11, Данн - 9, Батюм - 9, Богданович - 8, Джонс - 6, Коффи - 5, Браун - 1, Юбэнкс, Симмонс
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 97
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 24, Куикли - 19, Барнс - 18, Шид - 17, Уолтер - 11, Могбо - 5, Суидер - 5, Робинсон - 5, Лоусон - 2, Баттл - 2, Темпл, Буше
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 18, Джеффрис - 15, Симпсон - 14, Салон - 12, Бриджес - 11, Диабате - 9, Смит - 7, Грин - 5, Нуркич - 4, Карри - 2, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 109
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 25, Эдвардс - 20, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Дивинченцо - 13, Конли - 13, Рид - 9, Александер-Уолкер - 8, Кларк - 3, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Гарза
Финикс Санз: Дюрант - 23, Гиллеспи - 22, О'Нил - 21, Букер - 10, Данн - 9, Джонс - 8, Игодаро - 6, Мартин - 4, Ричардс - 3, Аллен - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Роллинз - 20, Кузма - 20, Трент-мл. - 14, Грин - 8, Лопес - 7, Принс - 3, Смит - 3, Портер - 2, Ливингстон, Буей, Коннотон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 31, Бриджес - 26, Таунс - 14, Харт - 13, Шамет - 13, Райт - 12, Колек - 5, Робинсон - 2, Ачиува, Боучэмп, Такер, Уотсон
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Браун - 18, Мисси - 12, Брукс - 11, Робинсон-Эрл - 11, Альварадо - 10, Маткович - 10, Хоукинс - 8, Олиник - 6, Ривз - 5, Пэйтон - 4, Киньонес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Батлер - 18, Куминга - 16, Пост - 15, Хилд - 11, Подзиемски - 10, Муди - 7, Грин - 6, Сантос - 5, Луни, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Уэстбрук - 17, Браун - 16, Джордан - 11, Ннаджи - 10, Уотсон - 8, Холл - 7, Гордон - 6, Александер - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Юта Джаз: Секстон - 20, Джордж - 18, Филиповски - 18, Сенсабо - 12, Джузэнг - 10, Чьебв - 7, Кольер - 3, Михайлюк - 3, Уильямс - 2, Спрингер, Харклесс, Мартин
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