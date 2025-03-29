Клуб Голдина выбыл в 1/8 финала «Мартовского безумия», в плей-офф NCAA не осталось россиян

В ночь с 28 на 29 марта мск в США завершился баскетбольный матч 1/8 финала «Мартовского безумия» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды Обернского университета (штат Алабама) «Оберн Тайгерс» и Мичиганского университета «Мичиган Вулверинз». «Оберн» одержал победу со счётом 78:65 (30:29) и вышел в 1/4 финала, «Вулверинз» завершили сезон в NCAA.

В стартовой пятёрке «Мичигана» сыграл 23-летний российский центровой Владислав Голдин. На счету Владислава 10 набранных очков, девять подборов (лучший результат в команде) и два блок-шота (лучший результат в команде). Голдин реализовал два из девяти бросков с игры и шесть из девяти штрафных, промахнувшись в единственной трёхочковой попытке.

Ранее своё участие в «Мартовском безумии» NCAA завершила команда Егора Дёмина, в этом турнире больше не осталось российских баскетболистов.

Видео: Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США