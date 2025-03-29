Единая лига: расписание матчей на 29 марта

Сегодня, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 29 марта:

15:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»;

16:00 мск — «Парма» — «Самара»;

18:00 мск — «УНИКС» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).