Единая лига: расписание матчей на 29 марта
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Сегодня, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Единая лига ВТБ. Расписание на 29 марта:
15:00 мск — «Автодор» — «Локомотив-Кубань»;
16:00 мск — «Парма» — «Самара»;
18:00 мск — «УНИКС» — «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).
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