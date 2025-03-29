Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс раскритиковал журналиста в куртке «Манчестер Юнайтед»

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, в шутку раскритиковал журналиста Майкла Траделла, пришедшего в куртке клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».

«Кстати, твоя куртка отвратительна», — сказал Леброн на послематчевом интервью с «Чикаго Буллз» (119:117) Траделлу, и оба рассмеялись.

Леброн Джеймс приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Ливерпуль» после заключения инновационной сделки с маркетинговым агентством Fenway Sports Management (FSM), входящим в Fenway Sports Group (FSG).