Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс раскритиковал журналиста в куртке «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс раскритиковал журналиста в куртке «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, в шутку раскритиковал журналиста Майкла Траделла, пришедшего в куртке клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».

«Кстати, твоя куртка отвратительна», — сказал Леброн на послематчевом интервью с «Чикаго Буллз» (119:117) Траделлу, и оба рассмеялись.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Леброн Джеймс приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Ливерпуль» после заключения инновационной сделки с маркетинговым агентством Fenway Sports Management (FSM), входящим в Fenway Sports Group (FSG).

Сейчас читают:
Видео: атмосфера в раздевалке «Чикаго» после победы над «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android