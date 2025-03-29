Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс раскритиковал журналиста в куртке «Манчестер Юнайтед»
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40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, в шутку раскритиковал журналиста Майкла Траделла, пришедшего в куртке клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».
«Кстати, твоя куртка отвратительна», — сказал Леброн на послематчевом интервью с «Чикаго Буллз» (119:117) Траделлу, и оба рассмеялись.
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Леброн Джеймс приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Ливерпуль» после заключения инновационной сделки с маркетинговым агентством Fenway Sports Management (FSM), входящим в Fenway Sports Group (FSG).
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