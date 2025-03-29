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Андрей Ватутин высказался о политической ситуации вокруг российских баскетбольных клубов

Андрей Ватутин высказался о политической ситуации вокруг российских баскетбольных клубов
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу политической ситуации вокруг российских баскетбольных клубов, которые по-прежнему остаются за пределами европейской арены из-за антироссийских санкций.

«Ближайшее будущее может оказаться богатым на новости. Очень жаль, что текущая политическая ситуация пока оставляет вне возможных движений, слияний и поглощений российские клубы, но изменить это мы не в силах. 7 апреля в Барселоне состоится очередное совещание акционеров турнира, на котором клубы собираются снова всё обсудить.

Не думаю, что какие-то решения будут приняты именно на этой встрече, но дополнительную информацию можно рассчитывать получить», — приводит слова Ватутина «ВсеПроСпорт».

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