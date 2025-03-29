Уэйд — о Джордане времён «Вашингтона»: Леброн показывает уровень, который мы ещё не видели

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о споре про величайшего игрока в истории, сравнив выступления легендарного Майкла Джордана в «Вашингтон Уизардс» и 40-летнего Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Эм Джей [Майкл Джордан] набирал в среднем 20 очков, когда играл за «Вашингтон», и он по-прежнему был очень хорош, но Леброн остался на уровне, которого мы ещё не видели.

Разговоры о величии — он усложняет задачу. Все ребята постарше раньше говорили: «Всё величие Уилту, Кариму и всем этим парням», но из-за стабильности Леброна… Я имею в виду, что он набирает в среднем 30 очков за игру в свой 20-й год в лиге!» — приводит слова Уэйда издание Hoopshype.