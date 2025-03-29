Президент ЦСКА Ватутин — о работе НБА в Европе: в корне изменит европейскую экосистему

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи вокруг Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги для создания нового турнира.

«Это очень интересная со всех точек зрения история, последнее время набирающая приличный темп. Как сама ситуация на рынке Европы, так и никуда не исчезнувшие противоречия или, скорее, недоговорённости между ФИБА и Евролигой отчасти лимитируют возможности развития каждой из сторон и потенциально позволяют зайти «в игру» третьему участнику в лице НБА.

Более того — для этого захода НБА заручилась поддержкой ФИБА. Возможности этого третьего игрока могут в корне изменить европейскую клубную экосистему. Конкретные планы НБА, формат турнира и его участники никогда и никем официально не озвучивались. Вопросов по организации и взаимодействию как с турниром НБА, так и с другими соревнованиями в Европе — не сосчитать.

Не исключаю, что сама НБА для себя ещё не сформировала чёткое понимание и анализирует ситуацию, проводя переговоры с потенциальными кандидатами. Большинство клубов Евролиги хотят оставаться в рамках своего турнира, но есть и те, кто сейчас взял паузу, а потом, возможно, захочет идти самостоятельно», — приводит слова Ватутина издание «ВсеПроСпорт».