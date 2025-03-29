Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автодор» борется за попадание в первую шестёрку, но для нас результат тоже важен. Хочется закончить март с положительным балансом побед и поражений, которых у нас пока что в этом месяце по три.

К плей-офф нам нужно улучшить взаимопонимание в защите и в нападении. Для подготовки к решающей стадии чемпионата важна каждая из пяти оставшихся игр. Настраиваемся, готовимся к сложному матчу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, команды сыграют 29 марта в Саратове. Начало матча в 15:00 по московскому времени.