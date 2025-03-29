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Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге

Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге
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Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автодор» борется за попадание в первую шестёрку, но для нас результат тоже важен. Хочется закончить март с положительным балансом побед и поражений, которых у нас пока что в этом месяце по три.

К плей-офф нам нужно улучшить взаимопонимание в защите и в нападении. Для подготовки к решающей стадии чемпионата важна каждая из пяти оставшихся игр. Настраиваемся, готовимся к сложному матчу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, команды сыграют 29 марта в Саратове. Начало матча в 15:00 по московскому времени.

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