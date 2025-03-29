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Станислав Ерёмин прокомментировал создание нового турнира в Европе под эгидой НБА и ФИБА

Станислав Ерёмин прокомментировал создание нового турнира в Европе под эгидой НБА и ФИБА
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин дал комментарий по поводу новости о создании нового европейского турнира, который может быть санкционирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

«Если наши команды допустят к участию, смотрю на этот проект только положительно. Для нас это самый важный критерий. Если говорить в целом, то сколько лет уже продолжается борьба между ФИБА и Евролигой. Если удастся упорядочить оба турнира по времени, то почему бы и нет. Бизнес на первом месте. Не думаю, что будет какая-то конкуренция или борьба с Евролигой.

Она сейчас поднялась на очень высокий уровень, там собраны лучшие команды и баскетболисты. Как минимум на начальном этапе конкурировать с ней не выйдет. Да и в целом надо рассматривать эту инициативу не как борьбу, а как бизнес», — приводит слова Ерёмина «ВсеПроСпорт».

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